SHL:ssä pelaavan Linköpingin suomalaispuolustaja Mikko Kokkonen on asetettu pelikieltoon.
Kokkonen taklasi lauantaina SHL-debyytissään Frölundan Noah Hasaa poikittaisella mailalla kasvoihin. Ottelun tuomaristo ei tuominnut tilanteesta rangaistusta, mutta kurinpito lätkäisi Kokkoselle kahden ottelun pelikiellon.
Lisäksi Kokkonen joutuu maksamaan 12 500 kruunun (noin 1 145 euron) sakot.
24-vuotias Kokkonen siirtyi täksi kaudeksi Linköpingin riveihin kolmen Pohjois-Amerikassa pelatun kauden jälkeen.