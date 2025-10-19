Malmö Redhawksin Janne Kuokkanen on saanut jääkiekon SHL:n kauden suurimman pelikiellon.
Malmö Redhawksin suomalaishyökkääjä Janne Kuokkaselle langetettiin neljän ottelun pelikielto. Maksettavaksi tulevat myös 30 114 kruunun eli noin 2 720 euron sakot.
Kuokkanen sai rangaistuksensa Ruotsin pääsarja SHL:n Malmö–Skellefteå-ottelun tilanteesta. Kurinpitokomitea katsoi Malmön suomalaishyökkääjän taklanneen lauantaina Oliver Okuliaria voimakkaasti päähän ylös suuntautuneella liikkeellä. Kuokkanen passitettiin ottelussa ulos.
Okuliar halusi palata jäälle, mutta lääkäri ei sitä sallinut. Hänen kasvoihinsa jouduttiin ompelemaan useita tikkejä.
Kuokkanen: Aivan liikaa
Expressen kirjoitti Kuokkasen ärtyneen sanktiostaan.
– Liikaa. Aivan liikaa, 27-vuotias suomalainen kommentoi.
Aftonbladet raportoi, että Kuokkasen rangaistus on kauden ankarin.
Kuokkanen palasi täksi kaudeksi Malmö Redhawksiin yhden sveitsiläisessä Lausannessa viettämänsä sesongin jälkeen. Entisellä NHL-pelaajalla on tältä SHL-kaudelta kasassa 12 (4+8) tehopistettä yhtä monesta ottelusta.