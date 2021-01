Suomalaispoliitikot järkyttyneitä Washingtonin tapahtumista – Sauli Niinistö: "demokratian painajainen", Sanna Marin "demokratiaa on puolustettava"

Presidentti Sauli Niinistön mukaan meneillään on “demokratian painajainen”.

– Joka hetki tuo nyt Washingtonista uutta mahdotonta: meneillään on uskomaton demokratian painajainen. Rohkaisevaa on, että vastuuntuntoisia on yli puoluerajan, Niinistö sanoo tviitissään.