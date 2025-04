Suomalaispelaajalle historiallinen sopimus Pohjois-Amerikkaan

Suomen pesäpallokentillä kasvanut Konsta Kurikka on saanut ensimmäisenä pesäpallotaustaisena pelaajana ammattilaissopimuksen Yhdysvaltojen baseball-kentille. Suomen baseball- ja softball-liitto kertoi asiasta mediatilaisuudessaan.

Kurikka on entinen Superpesis-pelaaja ja on keskittynyt viime vuodet baseballiin tavoitteenaan taalakentät. Kurikka liittyy Frontier Leaguessa pelaavan New Jersey Jackalsin joukkueeseen.

Frontier League on itsenäinen ammattilaisliiga, jossa pelaa 15 joukkuetta Yhdysvalloista ja kolme Kanadasta. Sarja on huippusarja MLB:n partneriliiga.