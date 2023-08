Pesäpallon pikakiiturin poskiluu murtui – joutuu pelaamaan erityisvarusteella

Tampereen Manse PP lähtee naisten Superpesiksen puolivälieriin runkosarjan voittajana. Mansen yksi tukipilareista on Saaga-Angelia Raudasoja, 20.

Etukenttäpelaaja on luottavainen tulevasta.

– Meillä on todella laadukas joukkue, jossa on leveyttä. Olemme yhtenäinen, vahvan työmoraalin joukkue, jota on vaikea voittaa.