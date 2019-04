Suomalaismiljonäärin puutalon sytyttämisestä epäillyt lapset tavoitettu: "Pyritään siihen, että jäisi heillä viimeiseksi kerraksi"

– Aika suurella todennäköisyydellä epäillyt ovat löytyneet. Emme ole vielä ehtineet heitä tällä aikataululla puhuttamaan. Mielellään yritettäisiin näinkin vakavassa epäilyssä toimimaan mahdollisimman nopeasti. Se on tietysti vähän hankalaa, kun on alaikäiset kyseessä ja vanhemmatkin pitäisi tavoittaa. Myös sosiaalihuoltoon ollaan yhteydessä, kertoo tutkinnanjohtaja Petri Lamppu MTV Uutisille.

– Kyllä sieltä oli sitten tullut sellainen varma tunnistus. Toisesta on jo syntymäaikakin tiedossa ja hän on 10-vuotias. Toisesta ei ole aivan yksityiskohtaisia tietoja, mutta suurin piirtein saman ikäinen varmaan on. Eiköhän se siinä selviä, kun päästään kuulemaan, Lamppu jatkaa.