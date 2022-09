Jääkiekkoseuran pelaajat kannustivat vieraskatsomossa vastustajaa – taltioituivat lähetykseen, molemmat hyllytettiin

– Jos edustaa Brynäs IF:ää, niin odotamme, että kannat ylpeydellä seuramme logoa ja käyttäydyt ammattimaisesti. Nämä pelaajat ovat osoittaneet heikkoa arvioimiskykyä ja heille on ilmoitettu, että tuollaista käyttäytymistä ei hyväksytä. He ovat myös erittäin katuvaisia tapahtuneen suhteen, seuran puheenjohtaja Håkan Svedman sanoi tiedotteessa.

Seura asetti molemmille pelaajille rangaistukset. Toinen pelaajista on poissa otteluista kahden viikon ajan ja toinen neljän viikon ajan. Svedmanin mielestä kyseessä on sopiva rangaistus. Myös Brynäsin naisten joukkueen päävalmentaja Filip Eriksson kommentoi tapahtunutta.

– Olemme puhuneet pelaajien kanssa, heidän perheilleen sekä joukkuetovereilleen. Kaikki ovat ymmärtäneet tapahtuneen ja sen, että näin ei toimita Brynäsissä. He ovat pyytäneet anteeksi käytöstään ja ovat erittäin katuvaisia. He ovat täysin yhtä mieltä, että he ovat käyttäytyneet tavalla, jota me emme hyväksy, Eriksson totesi.