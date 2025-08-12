Suomalaislahjakkuus säkenöi Ruotsissa – taas häikäisevä osuma

Suomalaislupaus Otso Liimatta, 21, jatkoi upeita otteitaan Ruotsin Allsvenkanissa.
Heinäkuussa lainasopimuksella Portugalin liigassa pelaavasta Famalicaosta IFK Värnamoon siirtynyt Liimatta on saanut uudessa seurassaan mahtavan alun.
Liimatta onnistui maalinteossa jo toisessa ottelussaan ja maanantaina maaliverkot heiluivat jälleen upealla tavalla Elfsborgia vastaan pelatussa ottelussa.
Ensimmäistä kertaa avauskokoonpanoon päässyt Liimatta laukoi joukkueensa 2–1-johtoon häikäisevällä laukauksella. Esityön osumaan teki ensimmäisen ottelunsa Värnamossa pelannut ja joukkueen avausmaalista vastannut Kai Meriluoto.
Ottelu päättyi 2–2-tasapeliin.
Värnamo on tällä hetkellä koko Allsvenskanin viimeisenä peräti kuuden pisteen erolla edellä olevaan Degerforsiin.