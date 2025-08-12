Suomalaislahjakkuus säkenöi Ruotsissa – taas häikäisevä osuma

Otso Liimatta
Otso Liimatta, 21, on hienossa vireessä.All Over Press / Juha Tamminen
Julkaistu 19 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Riku Hellanto

riku.hellanto@mtv.fi

@RikuHellanto

Suomalaislupaus Otso Liimatta, 21, jatkoi upeita otteitaan Ruotsin Allsvenkanissa.

Heinäkuussa lainasopimuksella Portugalin liigassa pelaavasta Famalicaosta IFK Värnamoon siirtynyt Liimatta on saanut uudessa seurassaan mahtavan alun.

Liimatta onnistui maalinteossa jo toisessa ottelussaan ja maanantaina maaliverkot heiluivat jälleen upealla tavalla Elfsborgia vastaan pelatussa ottelussa.

Ensimmäistä kertaa avauskokoonpanoon päässyt Liimatta laukoi joukkueensa 2–1-johtoon häikäisevällä laukauksella. Esityön osumaan teki ensimmäisen ottelunsa Värnamossa pelannut ja joukkueen avausmaalista vastannut Kai Meriluoto.

Ottelu päättyi 2–2-tasapeliin.

Värnamo on tällä hetkellä koko Allsvenskanin viimeisenä peräti kuuden pisteen erolla edellä olevaan Degerforsiin.

Lisää aiheesta:

Otso Liimatta: uusi osoiteHuuhkajat-pelaajalle uusi osoiteHuuhkajien hyökkääjä ilmiliekeissä! Benjamin Källmanilta kaksi näyttävää maalia suurseuran verkkoonSuomalaislupaus tulessa Ruotsin liigassa: voitto ja kaksi komeaa maaliaHuuhkajat-pelaajilla säkenöivät debyytit uusissa seuroissaan – verkot heiluivat heti upeastiLahjakas norjalaislupaus upotti upean osuman Milanin verkkoon – nyt italialaisjätti hankki sensaatiopelaajan riveihinsä
JalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Jalkapallo