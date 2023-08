Suomalaiskuski esittelee MM-rallissa uuden auton – "Tehoa löytyy hyvinkin"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Alusta on hieno ja välitys on hyvä. Ohjaus on nopea ja moottori todella hyvä. Se on pirtsakka pieneksi moottoriksi. Siinä on monia eri ohjelmia ja niitä tuli kokeiltua liukkaassa kelissä. Kun tehoja otti pois, auto alkoi pysyä paremmin veden seassa. Kun oli enemmän tehoa, sitä oli ihan riittävästi niihin olosuhteisiin – vähän liikaakin.