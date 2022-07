Suomalaiskuljettaja menetti kolme varvasta raa’assa onnettomuudessa – palaa nyt kisaamaan, vaikkei pysty edes kävelemään: “Tulee koskemaan aika paljon”

Tuuli on kärsinyt uransa aikana useista vammoista. Muun muassa reisiluu on murtunut, ranne leikattu ja sormi amputoitu. Vammoista tuorein oli kuitenkin hänen mukaansa kaikista kivuliain.

Tuulin onneksi hänen isovarpaansa ei mennyt kuolioon, sillä tasapainottelu ilman sitä olisi erittäin vaikeaa. Tällä hetkellä hän on ollut kuntoutuksessa kahden viikon ajan ja kävely onnistuu juuri ja juuri yhdellä sauvalla.

– Olemme nyt saaneet liikettä nilkkaan ja lihasta takaisin jalkaan. Pikkuvarvas on käytännössä poissa pelistä, mutta roikkuu mukana. Isovarvasta pitää vielä kuntouttaa, mutta onneksi sekin jäi. Olisi paljon, paljon vaikeampaa ilman, Tuuli kiittelee.

Äkkiä takaisin pyörän selkään

Tuuli toivoo, että kävely saataisiin vielä tämän vuoden puolella toimimaan. Vaikeudet liikkua jalan eivät kuitenkaan ole estäneet häntä hyppäämästä takaisin pyörän selkään. Tuuli on jo käynyt ajamassa Supermotoa karting-radalla, mikä on tuntunut hänestä yllättävän hyvältä.

– Suurin kipu tuntuu paineen vuoksi päkiässä. Se säteilee sinne missä niiden varpaiden pitäisi olla. Jalkapohja on puolestaan todella herkkä, eikä sitä pysty painamaan alas.

Nämä tuntemukset eivät kuitenkaan pysäytä Tuulia palaamasta MM-sarjaan jo reilun viikon kuluttua, kun luvassa on Tshekin osakilpailu. Imatralaislahjakkuus ei malta jäädä maahan makaamaan kolmen missatun kisaviikonlopun jälkeen.

– Se on kuitenkin osa tätä lajia. Moni aina ihmettelee, miten sitä palaa niin nopeasti, mutta itselle tuntuu normaalilta. Haluaa päästä vain mahdollisimman nopeasti takaisin.

Tuuli odottaa ensi viikolta vaikeaa ja kivuliasta kisaa. Epäilys on, että vaihteiden vaihtaminen murtuneella jalkapöydällä tulee olemaan suurin haaste.

– Onneksi on hyvät lääkkeet. Adrenaliinia on myös aika paljon, mikä voi auttaa. Se tulee kuitenkin koskemaan aika paljon. Se on saletti, Tuuli päättää.