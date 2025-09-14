Nokialaisen yhtiön pelastuskontteja on Ukrainassa toistakymmentä. Kontit ovat hyödyllisiä, sanoo miinanraivaustöitä tekevä ukrainalainen pelastustyöntekijä Vitali Janzjuk.

Yksi Ukrainan sodan lukemattomista haasteista on ollut pelastustoiminnan ja muun tavallisen viranomaistoiminnan turvaaminen sotaoloissa. Se on tärkeää, kun vastustaja on niin häikäilemätön kuin Venäjä, joka on kohdistanut iskuja Ukrainan pelastustyöntekijöihin. Pelastustyöntekijät ovat joutuneet tekemään myös vaarallista miinanraivaustyötä vaikeissa maastoissa.

Ukrainalaisten pelastajien elämää helpottamaan on lähetetty Suomesta useita Nokian Metallirakenne -yhtiön suojakontteja, joihin työntekijät voivat majoittua maastossa ja rintaman lähellä.

– Kontissa on suojattu rakenne, ja sen sisällä pystyy turvallisesti olemaan lähellä sotarintamaa, kuvailee STT:lle valmistajan toimitusjohtaja Sauli Dickman.

Yhteen konttiin mahtuu majoittumaan kerrallaan kahdeksan ihmistä. Kontti on ilmastoitu ja yhdistettävissä sähköverkkoon tai generaattoriin. Kontissa on myös akut sähkökatkojen varalle.

Tältä kontti näyttää sisältä.Lehtikuva

Suojakontit on suunniteltu kestämään sirpaleita ja luoteja, joten teoriassa ne saattavat jopa pelastaa henkiä. Sitä ei tiedetä, onko tätä käytännössä tapahtunut Venäjän iskuissa Ukrainaan.

– Se on salaista tietoa. Huhuja on, että kontit ovat siellä tositoimissa, mutta emme ole saaneet siihen varmuutta. Meillä on vain vähän kontakteja loppukäyttäjään, Dickman kertoo.

Yleisellä tasolla ukrainalaiset ovat kuitenkin valmistajan mukaan olleet tyytyväisiä tuotteeseen.

– On tullut palautetta, että suojakontit ovat siinä käyttötarkoituksessa, mihin ne on tehty. Pelkkää positiivista palautetta, Dickman sanoo.

Suojakontteja on lähetetty Ukrainaan kaikkiaan 18 kappaletta. Ensimmäiset kymmenen konttia toimitettiin sisäministeriön tuella Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan alussa vuosina 2022–2023. Kahdeksan lisäkonttia lähetettiin vuonna 2024 LähiTapiola-ryhmän lahjoituksena. Tilausta koordinoi Suomen Pelastusalojen Keskusjärjestö SPEK. Uutta konttitilausta ei ole tällä hetkellä vetämässä.

Nokian Metallirakenne valmistaa myös muita puolustusteollisuuden tuotteita, kuten Patrian 120 millimetrin kranaatinheittimen kanssa käytettävää konttia.

"Säästää kuljetuksiin menevää aikaa"

STT vieraili Ukrainassa toukokuussa ja tutustui paikan päällä suomalaisiin kontteihin, joita ukrainalaiset miinanraivaajat käyttivät kentällä majoittumiseen.

– Pelastuspalvelun työntekijät voivat näiden ansiosta asua lähellä sitä paikkaa, jossa he tekevät työtä ja säästää kuljetuksiin menevää aikaa, kertoo Vitali Janzjuk, 39, joka on Ukrainan liikkuvan pelastuspalvelun insinööri- ja erikoistöiden osaston varajohtaja.

Janzjukilla ei ollut toukokuuhun mennessä kertynyt käytännön kokemusta siitä, suojaako kontti Venäjän iskuilta.

– Kiitos Jumalan, niitä ei ole tullut tällä tavalla testattua. Toivomme, että ei tulekaan. Tiedämme kyllä, että tällä kontilla on sellainen suojeluluokitus, että se voi suojella sirpaleilta ja luodeilta, hän sanoo.

Lehtikuva

Janzjukin ryhmä osallistui miinanraivaustöihin lähellä Tshernobylin ydinvoimala-aluetta, kun STT vieraili paikalla toukokuun lopulla. Venäläisjoukkojen vuoden 2022 miehityksen jäljiltä seudulla on edelleen runsaasti miinoja. Ukraina on tällä hetkellä maailman miinoitetuimpia maita. Yksi Janzjukin yksikön työntekijöistä menetti jalkansa miinan räjähdyksessä.

Kontti herättänyt kiinnostusta maailmalla

Julkisuuteen ei kerrota sitä, minne kaikkialle Ukrainassa suomalaisia kontteja on lähetetty. Niitä kuitenkin käytetään vaikeissa paikoissa, Janzjuk kertoo.

– Haluamme kiittää valmistajaa. Kontit ovat erittäin hyödyllisiä pelastajille.

Ikkunan asentaminen voisi olla haastavaa toteuttaa ilman, että kontin suojaominaisuudet kärsisivät. STT:n välittäessä nämä terveiset suomalaisvalmistaja kuitenkin sanoo, että panssarilasin avulla se voi olla mahdollista.

– On panssarilasilla mahdollista. Mitään avattavaa ikkunaa ei pysty tekemään, Dickman pohtii.

Toimitusjohtajan mukaan panssarilasilla tehty ikkuna voi olla mahdollinen, jos yhtiö suunnittelee kontista päivitetyn mallin. Ukrainassa käytetty suojakontti on toimitusjohtajan mukaan herättänyt kiinnostusta muuallakin Suomessa ja maailmalla, joskaan uusia tilauksia ei ole vielä tehty. Yksi kontti on otettu Suomessa viranomaisten testikäyttöön, Dickman kertoo.