Suomalaiskaksikko loistovireessä beach volleyssa

Suomen Niina Ahtiainen ja Taru Lahti-Liukkonen voittivat lohkonsa Itävallan Badenissa järjestettävässä beach volleyn maailmankiertueen haastajatason turnauksessa.
Suomalaiskaksikko kukisti lohkofinaalissa hollantilaisparin Mila Konink/Raisa Schoon lukemin 21–16, 21–19.
Karsintojen kautta pääsarjaan edennyt suomalaispari Anniina Parkkinen/Vilhelmiina Prihti hävisi toisen lohko-ottelunsa australialaisparille Elizabeth Alchin/Georgia Johnson 18–21, 15–21. Parkkinen ja Prihti eivät päässeet jatkopeleihin.