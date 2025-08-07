Suomalaiskaksikko loistovireessä beach volleyssa

Niina Ahtiainen ja Taru Lahti-Liukkonen.IMAGO/Justus Stegemann/ All Over Press
Suomen Niina Ahtiainen ja Taru Lahti-Liukkonen voittivat lohkonsa Itävallan Badenissa järjestettävässä beach volleyn maailmankiertueen haastajatason turnauksessa. 

Suomalaiskaksikko kukisti lohkofinaalissa hollantilaisparin Mila Konink/Raisa Schoon lukemin 21–16, 21–19.

Karsintojen kautta pääsarjaan edennyt suomalaispari Anniina Parkkinen/Vilhelmiina Prihti hävisi toisen lohko-ottelunsa australialaisparille Elizabeth Alchin/Georgia Johnson 18–21, 15–21. Parkkinen ja Prihti eivät päässeet jatkopeleihin.

