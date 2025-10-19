Suomen Anniina Parkkinen ja Vilhelmiina Prihti voittivat sunnuntaina beach volleyn maailmankiertueen haastajatason turnauksen Filippiinien Nuvalissa. He kukistivat loppuottelussa Liettuan Ieva Dumbauskaiten ja Gerda Grudzinskaiten lukemin 17–21, 21–14, 15–11.

– Tuntuu uskomattomalta, teimme kaikkemme. Olen niin ylpeä meistä, Prihti kertoi voittohaastattelussa.

Turnaus oli maailmankiertueen toiseksi korkeinta tasoa. Lentopalloliiton verkkosivujen mukaan vastaavan tason turnausvoittoon ovat suomalaisista pystyneet aiemmin vain Taru Lahti-Liukkonen ja Niina Ahtiainen Malediiveilla vuonna 2023.

Kaikkiaan suomalaisparit ovat pystyneet maailmankiertueen eri tasoilla kahdeksaan turnausvoittoon.