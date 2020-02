Suomalaisilla puhelinliittymillä huijattiin miljoona euroa Sambiassa – kahdeksalle irakilaiselle petossyyte

Espoon käräjäoikeudessa on luettu syytteitä matkapuhelinten liittymillä tehdyistä petoksista ja törkeistä petoksista. Kaikkiaan suomalaisille matkapuhelinyritykselle on vyyhdissä aiheutunut yli 1,7 miljoonan euron vahingot. Syytteessä on kahdeksan irakilaista, jotka kaikki kiistävät syytteen.