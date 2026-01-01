Slovenialaismäkihyppääjä Domen Prevc nappasi voiton myös Keski-Euroopan mäkiviikon toisessa kilpailussa, joka hypättiin torstaina Saksan Garmisch-Partenkirchenissä.

Maanantaina Prevc oli ykkönen mäkiviikon avauskisassa Oberstdorfissa.

Prevc hyppäsi Garmisch-Partenkirchenissä 143 ja 141 metriä ja keräsi yhteispisteet 303,1. Slovenialaisen ykkössija tuli ylivoimaisesti, sillä hän voitti toiseksi yltäneen itävaltalaisen Jan Hörlin 15,4 pisteellä.



Suomalaismiehistä Antti Aalto ylsi toiselle kierrokselle ja oli lopputuloksissa 28:s.



Aalto hyppäsi pudotuskilpailuna järjestetyllä avauskierroksella 126 metriä ja hävisi itävaltalaiselle Daniel Tschofenigille. Suomalaishyppääjä pääsi parhaiden häviäjien joukossa toiselle kierrokselle. Toisella kierroksella Aalto hyppäsi 119,5 metriä.



Niko Kytösaho hävisi avauskierroksen pudotuskilpailussa itävaltalaiselle Jonas Schusterille ja Eetu Nousiainen saksalaiselle Philipp Raimundille. Toiselta kierrokselta pudonneista suomalaisista Kytösaho oli 37:s ja Nousiainen 41:s.