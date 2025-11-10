NHL-jääkiekkoliigan Nashville Predators ilmoitti maanantaina, että viime viikot AHL-farmiliigassa pelannut suomalaishyökkääjä Joakim Kemell on kutsuttu takaisin NHL-ryhmään.

Kemell, 21, pelasi kahdessa lokakuun ottelussa Predatorsin riveissä kirjaten keskimäärin 11 minuuttia peliaikaa. AHL:n Milwaukee Admiralsissa Kemell on pelannut tänä syksynä kuudessa ottelussa tehoin 1+5.

JYPissä juniorina pelannut ja jyväskyläläisseurassa 83 Liigan runkosarjapeliä vuosina 2021–23 pelannut Kemell on Nashvillen 1. kierroksen varaus vuoden 2022 NHL-draftista. Hän teki NHL-debyyttinsä viime helmikuussa ja on esiintynyt kaikkiaan neljässä NHL-ottelussa. AHL:n Milwaukeessa Kemellillä on koossa 152 ottelua ja niissä 42 maalia ja 58 maalisyöttöä.