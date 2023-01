Suomalaispuolustaja nostettiin NHL:ään

Heinola on pelannut tällä kaudella kahdeksan NHL-ottelua tehoin 0+1. Pääosin kausi on kulunut kuitenkin AHL:n puolella, missä suomalaispakin jälkikin on ollut tehokkaampaa. Heinola on saalistanut 14 AHL-ottelussa puolustajalle komeat 11 tehopistettä.