Suomalaishotellien asiakkaiden tiedot vuotivat Sabren tietomurrossa – näin yksi maailman suurimmista varausjärjestelmäyrityksistä kommentoi tapausta MTV:lle

Yhdysvalloissa päämajaansa pitävä Sabre on yksi maailman suurimmista matkailualan tietojärjestelmiä tarjoavista yrityksistä. Nettisivuillaan yritys kertoo tarjoavansa palveluitaan yli 40 000 hotellille 160 eri maassa. Hotellien lisäksi yritys tarjoaa palveluita muun muassa lentoyhtiöille ja matkatoimistoille.

Yrityksen kehittämään hotellivarausjärjestelmään on kohdistunut tietomurto, jonka seurauksena ainakin kahden helsinkiläishotellin asiakkaiden henkilötietoja on voinut päätyä vääriin käsiin.

Sabren järjestelmä on ollut Suomessa käytössä ainakin hotelli Kämpissä ja hotelli F6:ssa, jotka kuuluvat Nordic Choice Hotels -ketjuun. Hotelliketjun viestinnästä kerrottiin MTV Uutisille eilen, että tietomurto koskettaa heidän osaltaan lähes 16 000 hotelleissa yöpynyttä ihmistä.

Asiakkaille tiedotettiin eilen, että heidän nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa ovat voineet olla tietovuodon kohteena. Tietomurrossa on voitu saada tietoja myös hotellivarauksien päivämääristä sekä kanta-asiakastileistä.

– Hyökkäys on koskenut myös useita muita hotelleja Suomessa. Meille ei ole ilmoitettu, mitkä hotellit, koska asia on toimittajamme ja kärsineiden hotellien välinen. Ryhmästämme kohteena ovat F6 ja hotelli Kämp, Nordic Choice Hotelsin viestinnän neuvonantaja Jonathan Blom kommentoi MTV:lle eilen.

"Rajoittui pitkälti vain muutamaan hotelliin Suomessa"

Melcherin mukaan tietomurto on koskettanut lähinnä vain joitain Suomessa toimivia hotelleja.

– Tämä tapaus rajoittui pitkälti vain muutamaan hotelliin Suomessa. Niitä on tiedotettu tapauksesta, viesti jatkuu.

Poliisi tutkii ja tietosuojavaltuutettu odottaa selvitystä

Helsingin poliisi on ryhtynyt tutkimaan tietovuotoa tänään. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä tiedotettavaa asiasta.

Myös tietosuojavaltuutetun toimisto on tietoinen tietomurrosta. Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa kertoo MTV Uutisille, että hotellien alustavat ilmoitukset on otettu vastaan.

Tietosuojavaltuutettu odottaa nyt hotelleilta jatkoselvityksiä siitä, miten tietomurto on päässyt tapahtumaan ja kuinka laajasta ongelmasta on kyse.

– Rekisterinpitäjän täytyy selvittää ja käydä tätä tilannetta läpi. He ovat velvollisia tiedottamaan meille, kun ovat päässeet pureutumaan asiaan riittävällä tarkkuudella. Selvitettävä on muun muassa, millainen vaikutuspiiri tietomurrolla on.