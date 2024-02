Suomalaiseversti: Ukrainan asevoimien komentajan vaihto voi olla Zelenskyin näkökulmasta riski

Viimeisen viikon aikana on uutisoitu, että Ukrainan sotilasjohto olisi menossa vaihtoon. Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtajan eversti Pasi Hirvosen mukaan vaihtamisesta ei ole varmaa tietoa eikä sen seurauksetkaan olisi välttämättä kovin toivottuja.

– Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zalužnyin on erittäin arvostettu sekä kansan että asevoimien piirissä. Ja hänen vaihtamisensa on presidentin näkökulmasta varmasti riski, mutta jos presidentti on menettänyt luottamuksensa asevoimien komentajaan, ei siinä tilanteessa ole muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa komentaja, sanoo Hirvonen.