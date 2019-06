Suomalaiset tekoälyasiantuntijat auttavat brittejä panemaan Facebookin kuriin – robotti toimii digitaalisen maailman järjestyksenvalvojana

Utopia Analytics on kehittänyt oppivan "moderaattorirobotin", jonka tarkoitus on helpottaa ihmismoderaattorien urakkaa.

– Musiikkitapahtumiin tarvitaan järjestyksenvalvojia pitämään huolta siitä, että jos joku ei käyttäydy, hänet poistetaan. Digitaalisessa maailmassa tarvitaan samanlaista. Keskustelu on sallittua ja kaikesta saa puhua, mutta jos et käyttäydy, lähdet pois.

Paukkerin mukaan tekoälystä on apua rutiinimoderoinnissa, jolloin kinkkisemmät tapaukset jäävät ihmisten harkittaviksi.

Varsinainen kielinörtti



Paukkerin mukaan hänen yrityksensä kehittämän tekoälyn algoritmit osaavat lukea kaikkia kieliä. Joillakin alustoilla on jo käytössä erilaisia sanafilttereitä, joiden haaviin jäävät sellaiset sisällöt, joissa esiintyy jokin tietty sana. Paukkerin mielestä niiden ongelmana on, että ihmiset osaavat kiertää filtterit.

Suomalaisyrityksen kehittämä tekoäly ymmärtää myös tekstien merkityksiä. Paukkeri sanoo, että sosiaalisen median kieli on usein epätarkkaa täynnä puhekieltä, murteita ja kirjoitusvirheitä, mutta tekoäly voi oppia ymmärtämään niitäkin.

Facebook laahaa jälkijunassa



Myös Facebookilla on suunnitteilla vastaava tekoäly. Perustaja Mark Zuckerberg arvioi viime vuonna Yhdysvaltain senaatin kuulemisessa, että se voisi olla valmiina 5–10 vuoden päästä.

– En osaa sanoa, onko se sitä, etteivät he halua vai etteivät he osaa. Jompikumpi tai jokin muu, mutta selkeästi he eivät ole saaneet moderointia kuntoon, Paukkeri toteaa.