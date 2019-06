Suomalaiset ovat pohjoismaista eniten huolissaan tulojensa riittävyydestä lähivuosina – erityisestä stressaavat eläke ja odottamattomat menot

Suomalaisten usko omaan talouteen on heikompi kuin ruotsalaisten, tanskalaisten tai norjalaisten. Suomessa luottamusta mittaava indeksiluku kymmenen asteikolla on 6,0, kun muualla Pohjolassa luku on yli 6,5.

– Suomalaisten pessimismi on läpileikkaavaa. Kuvaavaa on, että kun noin puolet muiden Pohjoismaiden asukkaista on itsevarmoja taloutensa suhteen, Suomessa osuus on vain 24 prosenttia. Positiivista on, että aiempaa harvempi suomalainen on jatkuvasti huolissaan rahojensa riittävyydestä, Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist sanoo tiedotteessa.