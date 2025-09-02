Suomalaiset eivät haikaile markan perään, kertoo Evan kysely

Suomen markka ja euro.
Kyselyyn vastasi reilut 2 000 ihmistä kuluvan vuoden maaliskuussa.
Julkaistu 6 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Reilusti yli puolet suomalaisista suhtautuu myönteisesti siihen, että markasta siirryttiin euroon, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tiistaina julkaisemasta kyselystä.

Kielteisesti euroon siirtymiseen suhtautuu viidesosa ja neutraalisti lähes yhtä moni.

Hieman yli puolet suomalaisista arvioi, että eurosta sekä Euroopan talous- ja rahaliitto Emun jäsenyydestä on hyötyä Suomelle nykyisessä taloustilanteessa.

Puolueista kokoomuksen, vihreiden, vasemmistoliiton ja SDP:n äänestäjät ovat selvästi euromyönteisimpiä. Keskustan kannattajista euroon suhtautuu myönteisesti yli puolet. Ainoa selkeän eurokriittinen ryhmä ovat perussuomalaisten äänestäjät, joista vain vajaa kolmannes suhtautuu euroon myönteisesti ja lähes puolet kielteisesti.

Kyselyyn vastasi reilut 2 000 ihmistä kuluvan vuoden maaliskuussa. Tulokset on painotettu vastaamaan 18–79-vuotiasta väestöä. Tulosten virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

Lue lisää: KUVAT: Muistatko, miltä Suomen markat näyttivät?

Lisää aiheesta:

Evan kysely: Yhä useampi kannattaa nykyistä helpompaa työperäistä maahanmuuttoaEvan kysely: Elpymispaketti jakaa suomalaiset kahteen leiriinTuore kysely paljastaa: Euroa hyödyllisenä pitävien suomalaisten osuus laski koronakriisissäYhteisvaluutta euro on suositumpi kuin koskaan – vain harva haikailee markan peräänMT: Joka neljäs suomalainen olisi valmis nostamaan EU-jäsenmaksua, jos se turvaisi kotimaisen maatalouden EU-jäsenyyden suosio nousi Suomessa ennätyskorkeaksi – nuoret ovat muita ikäluokkia EU-myönteisempiä
RahaTalousKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Raha