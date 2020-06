Suomalaisesta Allas Sea Poolista tulee vientituote! Merikylpylä nousee Tukholman paraatipaikalle – neuvotteluja useissa muissakin eurooppalaiskaupungeissa

Nordic Urbanin toimitusjohtaja Raoul Grünstein on tyytyväinen. Tänään Tukholmassa julkistettiin kylpylähanke, jota Grünstein on ollut mukana suunnittelemassa ja neuvottelemassa 2,5 vuotta.

– Kylpylä tulee aivan Tukholman keskustaan Gamla Stanin edustalle ja kokonaan kelluvana hankkeena. Olemme innoissamme. Tämä on ollut luottamuksellista parin vuoden ajan, ja nyt siitä voi vihdoin puhua, Grünstein iloitsee.

– Tukholma on hieno kaupunki, jossa on paljon vesialueita. Mutta vähän niin kuin muissakin kaupungeissa, vesialueet ovat usein huonosti hyödynnettyjä.

– Siellä on metropysäkki ihan vieressä, ja se on heti Gamla Stanin edustalla eli miellyttävää seutua.

20 miljoonan euron hanke

Helsingissä Altaalla vieraili viime vuonna 300 000 kylpyläkävijää ja kaiken kaikkiaan 800 000 kävijää. Kustannusarvio Tukholman kylpylälle on noin 20 miljoonaa euroa.

– Tukholma on asukasluvultaan tuplakokoinen Helsinkiin nähden, eli tehdään jonkin verran suurempana esimerkiksi altaita ja saunamaailmaa.

– Haasteena on se, että haluamme tehdä suomalaista puuarkkitehtuuria, joka ei liikaa kilpaile historiallisten rakennusten kanssa. Jonkinlaista balanssia tullaan hakemaan, Raoul Grünstein vastaa.

Oslon kanssa neuvottelut käynnissä

Tukholman kaupunkikehityslautakunta päättää alueen varaamisesta merikylpylälle ensi viikon torstaina. Varauksella ja kylpylähankkeella on kaupungin johdon ja viiden suurimman puolueen tuki.

Suomessa toiminta on laajenemassa Turkuun, Ouluun ja Espooseen.

Miten kuvailisit, millainen vientituote merikylpylä on?

– Tämä on palveluvientituote. Suomen viennin pääpainopiste on ollut pitkään teollisuudessa. Me haluamme viedä palvelua ja elämyksiä.