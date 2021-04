Suomalaisen energiayhtiön jättimäinen tuulipuistohanke jäissä: Norjalaisten into tuulivoimaan on hyytynyt

Suomalainen energiayhtiö St1 on vuosien ajan suunnitellut isoa tuulipuistoa Norjan Finnmarkiin Suomen pohjoisrajan lähelle. Nyt hanke on jäissä, sillä norjalaisten suhtautuminen mantereelle rakennettavaan tuulivoimaan on muuttunut aiempaa kielteisemmäksi.