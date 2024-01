0,8 sekuntia! Kauden parhaansa taistellut Eero Hirvonen jäi niukasti palkintopallilta

Hirvoselle neljäs sija on kauden toistaiseksi paras. Maailmancupin avausviikonloppuna Rukalla hän oli viides. Hirvonen on yltänyt kymmenen parhaan joukkoon viidesti tällä kaudella, mutta hän on ollut viimeksi kolmen parhaan joukossa henkilökohtaisessa kilpailussa maaliskuussa 2018.