Olli Hiidensalo ja Tero Seppälä nappasivat sijat 14 ja 15, kun ampumahiihdon maailmancup jatkui miesten pikakilpailulla Ranskan Annecyssä.
Hiidensalo ja Seppälä selvittivät ampumapaikat ilman ohilaukauksia. Suomalaiskaksikko jäi maalissa kisan norjalaisvoittajasta Vetle Sjåstad Christiansenista vajaat 40 sekuntia.
Pikakilpailun sijoitus on sekä Hiidensalolle että Seppälälle kauden paras.
Myös Tuomas Harjula ja cup-kautensa avannut Otto Invenius etenivät lauantain takaa-ajoon. Harjula oli nolla-ammunnalla 38:s, kaksi sakkolenkkiä kiertänyt Invenius otti 42. sijan.