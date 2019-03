Suomalainen ravintolayrittäjä joutui myrskyn silmään Berliinissä – SS-miehen poikaa syytetään natsisympatioista

Berliinissä sijaitseva Bryggeri Helsinki -panimoravintola on joutunut myrskyn silmään. Paikallinen natseja vastustava verkosto Berliner Bündnis gegen Rechts syyttää ravintoloitsija Pekka Kääriäistä SS-yhteyksistä. Tästä syystä myös hänen ravintolaansa kehotetaan välttämään.

– Tämä on henkilökohtaisesti suunnattu erityisesti minua vastaan, Kääriäinen toteaa.

Verkosto on jakanut lentolehtisiä, jotka vaativat ravintolan boikottia. Kampanja on herättänyt kysymyksiä ravintolan asiakkaiden ja naapureiden keskuudessa. Kiristynyt tilanne on aiheuttanut huolta myös työntekijöiden turvallisuudesta.