Suomalainen NHL-maalivahti sivuun henkilökohtaisten syiden takia

Korpisalo, 28, on tällä kaudella torjunut 17 ottelussa torjuntaprosentilla 91,3. Päästettyjen maalien keskiarvo kahdeksatta kauttaan Columbuksessa pelaavalla Porin Ässien kasvatilla on 3,10, ja voittoja hän on ottanut kuusi. Kuudessa viime pelissään Korpisalo on pysäyttänyt kiekkoja prosentilla 94,1 ja päästettyjen maalien keskiarvo on ollut 2,01.