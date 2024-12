Suomalainen Miranda mukana Hollywoodin jättituotannossa – tanssii Ariana Granden rinnalla Wicked-elokuvassa

Suomalaistanssija on mukana marraskuun lopussa ensi-iltansa saaneessa Hollywood-tuotannossa.

Yhdysvaltalainen Wicked-elokuva villitsee parhaillaan yleisöjä ympäri maailmaa. Elokuva on saavuttanut musikaalielokuvaksi poikkeuksellisen suosion, sillä jo pelkästään avajaisviikonloppuna se keräsi yli 160 miljoonan dollarin lipputulot. Broadway-musikaaliin pohjautuva elokuva sai Suomen ensi-iltansa 22. marraskuuta.

Hollywoodin jättituotannossa nähdään myös suomalaistanssija Miranda Chambers. Alun perin jyväskyläläinen, Lontoossa asuva Chambers esiintyy useassa kohtauksessa elokuvan päätähtien Ariana Granden, Jonathan Baileyn ja Cynthia Erivon rinnalla.

Wicked keräsi avajaisviikonloppunaan yli 160 miljoonan dollarin lipputulot.

Chambers kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin Sibelius-lukiosta, jonka jälkeen lähti harjoittelemaan tanssia Lontooseen. Hän kertoo MTV Uutisille päätyneensä elokuvaan avoimien koe-esiintymisten kautta. Hakuprosessi oli hänen mukaansa intensiivinen.

– Se oli todella iso koe-esiintyminen. Minun osaltani se kesti kaksi päivää ja vasta kuukausia myöhemmin sain tietää päässeeni mukaan elokuvaan.

Jo koe-esiintymisissä Chambers tiesi haluavansa mukaan elokuvaan, sen monipuolisen liikekielen ja tunnettujen yhdysvaltalaiskoreografien takia. Hän uskoo, että elokuvatyö on yksi suurimmista töistä, jota tanssija voi saada.

– Osaltani kuvaukset kestivät noin puoli vuotta. Elokuvaa kuvattiin pätkissä ja usein kuvauspäivät venyivät jopa 16 tuntiin.

Chambers kehuu elokuvan tekijätiimiä ja kuvailee tunnelmaa lämminhenkiseksi. Hänen mukaansa päätähdet yllättivät aitoudellaan. Chambers kuvailee muun muassa Ariana Grandea avoimeksi ja mukavaksi. Hän kertoo, että näyttelijät harjoittelivat koreografioita yhtä paljon kuin tanssijatkin.

– Muistan ensimmäiseltä päivältä, kun Ariana tuli tapaamaan meitä ja teki koreografiaa kanssamme. Hän tanssi niin hyvin ja oli treenannut pitkään. Olin kaikkien näyttelijöiden kohdalla todella positiivisesti yllättynyt. Oli ihailtavaa seurata heidän työmoraaliaan.

– Näyttelijöistä huomasi, että he olivat valmiita tekemään kovasti töitä. Välillä esimerkiksi artistit eivät halua opetella koreografioita tanssijoiden edessä, mutta tässä näyttelijät olivat täysin mukana pitkiä päiviä koko treenijakson ajan. Ihania ja inspiroivia tyyppejä, Chambers hehkuttaa.

Wicked-elokuvan pääosissa nähdään Cynthia Erivo, sekä Ariana Grande.

Chambers kertoo nauttineensa työryhmän monimuotoisuudesta, joka ei aina tanssijan työssä ole itsestäänselvyys.

– Oli monenlainen porukka. Itselläni on välillä epävarmuuksia pituuteni takia ja siksi useat tanssityöt menevät ohi. Oli kiva olla tuossa porukassa todella monipuolisten esiintyjien kanssa.

Tulevaisuuteen Chambers katsoo avoimin mielin ja kertoo ottavansa ilolla vastaan kaikki työt, joita tanssijana saa tehdä.

– Minulla on niin paljon asioita, joita haluan vielä urallani tehdä. Haluan jatkaa samaa matkaa. Ehkä ainoa mitä en ole vielä tehnyt on jonkin kansainvälisen artistin iso kiertue, Chambers toteaa vaatimattomasti.

Miranda Chambers rakentaa tanssijan uraa Lontoossa.

Vuonna 2020 Chambers nähtiin myös Wonder W oman 1984 -elokuvassa. Supersankarielokuvan aloituskohtauksessa Chambers näytteli yhtä kahdeksasta naissoturista. Suomalaistanssija on esiintynyt myös lukuisten kansainvälisten artistien, kuten Dua Lipan, Junglen, sekä Little Mixin kanssa.