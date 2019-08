Sekasorto jatkuu, elleivät osapuolet pääse keskusteluyhteyteen – "Hallinnolla on avaimet käsissään", uskoo Suomen Hongkongin-pääkonsuli

– Mutta kyllä täällä odotetaan, että jonkinlainen läpimurto tapahtuisi. Hallinnolla on tietysti avaimet käsissään, hän jatkaa.

Vielä aamulla Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam ei osoittanut merkkejä myönnytyksistä. Tiukkana esiintynyt Lam varoitti lehdistötilaisuudessa, että Hongkong on tuhon tiellä mielenosoittajien takia.

Mielenosoitukset alkoivat muutama kuukausi sitten kiistellyn luovutuslain takia. Sittemmin hallintojohtaja Lam on julistanut kiistellyn lain kuolleeksi. Mielenosoitukset kuitenkin laajenivat vaatimaan Manner-Kiinaan kallellaan olevan hallintojohtaja Lamin eroa ja laajempaa itsemääräämisoikeutta.

Karangon mukaan mielenosoitukset ovat olleet pääosin rauhallisia, mutta niihin on myös liittynyt "radikaaleja elementtejä".

Kiinan videot tuskin muuta kuin pelottelua

Kiina julkaisi vajaa viikko sitten videon, jossa sen sotavoimat vyöryvät Hongkongin kaduille. Videolla nähty dramaattinen uhittelu on armeijan tähän mennessä voimakkain puuttuminen itsehallintoalueen kriisiin.

– Viikko sitten, kun Kiinan Hongkongin ja Macaon toimiston johtaja tuli ensi kertaa julkisuuteen, hän antoi tukensa Hongkongin hallinnolle. Ehkä tarkoitus on ainoastaan pelotella, Karanko arvioi.

Mielenosoituksia syytä välttää

Poliisi on käyttänyt tänäänkin kyynelkaasua ainakin muutamilla alueilla, joissa mielenosoituksia on järjestetty. Karangon mukaan Hongkong on kuitenkin muutakin kuin kyynelkaasun täyttämiä katuja ja mellakkapoliisien ja mielenosoittajien joukkoja.