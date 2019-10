Suomalainen Rasmus asuu keskellä Hongkongin rajuja mellakoita – etenkin viikonloppuisin piru pääsee irti: "En voi mennä mielenosoitusten aikana ulos"

Tapahtumatuotantoalalla työskentelevä Rasmus Kaarre on ollut Hongkongissa viisi vuotta. Tällä hetkellä hän asuu Causeway Bayn alueella Hongkongin keskustan itäpuolella. Alue on sama, jossa on nähty suurimmat ja väkivaltaisimmat mielenosoitukset kuluneen 21 viikon aikana.