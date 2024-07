Suomalainen formulalupaus loukkaantui Italiassa

Sammalisto, 16, kuljetettiin radalta jatkotutkimuksiin paikalliseen sairaalaan, missä hänellä todettiin murtuma kolmessa selkänikamassa. Sammaliston taustajoukkojen lähettämän tiedotteen mukaan murtumat "ovat stabiileja, joten suurin pelko on ohi".

Sammalisto on yhä sairaalahoidossa Mugellossa. Nuori kuljettaja on täysin makuupotilaana, eikä esimerkiksi istuminen ole sallittua. Tiedotteen mukaan ylöjärveläinen Sammalisto pääsee lentämään Suomeen perjantaina.

– Seuraavien viikkojen aikana tulee välttää kaikenlaisia selän taivutus- ja kiertoliikkeitä. Olen saanut käyttööni selän ojennustukiliivit, mitkä pitävät selän oikeassa asennossa ja lievittävät myös mahdollisia kipuoireita. Tärkeintä on saada paranemisprosessi kunnolla käyntiin. Kotiin pääsyllä on siinä prosessissa edistävä vaikutus. Silloin on perhe ja ystävät ympärillä. Ja pääsen syömään äidin tekemää makaronilaatikkoa, Sammlisto sanoo.