Suomalainen asiantuntija huolissaan Kiovan jättipadosta Venäjän iskujen yltyessä – onnistunut hyökkäys voisi johtaa koko kaupungin halvaannuttavaan tulvaan

Tulva peittäisi laajan alueen

Vaikka pato on rakennettu hyvin, on sen sijainti Kiovan kannalta riskialtis. Hellenberg pelkää myös, että padon turvallisuuden varmistaminen on laahannut perässä. Pato oli hetken aikaa venäläisjoukkojen hallussa keväällä Venäjän hyökkäyssodan alkuaikoina, mikä osoittaa Hellenbergistä, että se on ollut Venäjälle ennenkin mielekäs kohde.