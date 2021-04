Brasilian presidentti Bolsonarolta uhkaava lausunto: "Jonakin päivänä armeija voisi mennä kaduille"

– Jos meillä olisi ongelmia, meillä on suunnitelma, kuinka menisimme kentälle. Jonakin päivänä armeija voisi mennä kaduille, hän lausui.

Brasiliassa jotkut pelkäävätkin tilannetta, jossa Bolsonaro ei sitoudu rauhanomaiseen vallanvaihtoon, jos tulos on tiukka ensi vuoden presidentinvaaleissa.

Bolsonaron koronatoimia kritisoitu

Tilanne on tiukentunut viime kuukausina entisestään, kun maan koronatilanne on yksi maailman huonommista. Vain Yhdysvalloissa on koronaan liittyviä kuolemia enemmän kuin Brasiliassa.