Bolsonarolle kylmää kyytiä: Yli puolet brasilialaisista tyytymättömiä presidentin hallintoon

Yli puolet vastaajista ilmaisi tyytymättömyyttä hallintoon. Se on enemmän kuin kertaakaan aiemmin Bolsonaron kaudella. Vielä toukokuussa 45 prosenttia vastaajista näki hallinnon toimet huonoina tai kauheina. Oikeistolainen, muun muassa koronaviruspandemiaa vähätellyt presidentti on ollut vallassa vuodesta 2019.

Alamäki alkoi tammikuussa

Yhdysvaltalaisen koronavitustartuntoja seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maassa on todettu yli 19 miljoonaa koronavirustartuntaa. Se on kolmanneksi eniten maailmassa Yhdysvaltain ja Intian jälkeen. Maassa on kirjattu toiseksi eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia. Kuolleita on yli puoli miljoonaa.