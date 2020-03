Suljettaviksi määrätyt ravintolat hakevat nyt lupia take away -alkoholin myymiseen – nykyisin myyntioikeus vasta 10 prosentilla

Jotta ravintolat voisivat jatkaa myös alkoholijuomien myyntiä ulos, he tarvitsevat vähittäismyyntiluvan, mikäli heillä ei vielä sellaista ole.

Ravintoloilla on siis mahdollisuus hakea alueensa aluehallintovirastolta anniskeluun hankittujen enintään 5,5-prosenttisten alkoholijuomien vähittäismyyntilupaa anniskeluluvan yhteyteen.

Hakemuksia tulille

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen kertoi MTV Uutisille keskiviikkona, että koko Suomen alueella alkoholijuomien vähittäismyyntilupa anniskeluluvan yhteydessä on 887 ravintolalla. Etelä-Suomen alueella vastaava luku on 337.

Lehikoisen mukaan kyseessä on melko harvinainen lupatyyppi, joka on vain noin 10 prosentilla kaikista Suomen ravintoloista. Ravintoloiden alueellisen sulkemispäätöksen jälkeen sen suosio kasvanee merkittävästi.

– Kyselyjä on jo tullut paljon, joten uskon, että hakemuksia tulee pian. Tämän päivän aikana Etelä-Suomen alueella on tullut 10 hakemusta, mikä on paljon. Normaaliolosuhteissa hakemuksia ei todellakaan tule edes päivittäin, Lehikoinen kommentoi.