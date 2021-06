Suldaan Said Ahmed nousee kansanedustajaksi – Silvia Modig jatkaa europarlamentaarikkona

Vuodesta 2019 Euroopan parlamentissa toiminut Silvia Modig on päättänyt jatkaa meppinä, eikä palaa kansanedustajaksi Suomeen.

Helsingin apulaispormestariksi siirtyvän Paavo Arhinmäen tilalle eduskuntaan nousee näin ollen Suldaan Said Ahmed.

28-vuotias Said Ahmed on toiminut kaupunginvaltuutettuna Helsingissä vuodesta 2017. Hän on Suomen ensimmäinen somalialaissyntyinen kansanedustaja.