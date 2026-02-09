Jasmi Joensuulla on huollolle vain kaksi pientä toivetta olympialaisten sprinttipäivään: luistoa ja pitoa.

Suomen maastohiihtomaajoukkueen avauskisat tarjosivat viikonloppuna taas tilaisuuden suksikeskustelulle.

Varsinkin miesten yhdistelmäkisassa Iivo Niskanen ja Arsi Ruuskanen olivat kieli keskellä suuta voitelun ongelmista. Myös Krista Pärmäkoski tuskaili lauantain kisassaan pidon kanssa.

Tiistain sprintissä olympialaisten ensimmäiseen kisaansa valmistautuva Johanna Matintalo kaipaa avointa puhetta huollon onnistumisesta.

– Monesti kuulee sellaista kommenttia, että urheilijat valittavat suksista tai että ei saa mennä suksien taakse, Matintalo toteaa.

– Totta kai pitää olla rehellinen, että mistä se johtuu, jos tulos ei ole itseään miellyttävä, mutta mielestäni suksi on myös niin merkittävässä osassa tuloksentekoa, että jos siinä on haasteita, niin minun mielestäni se pitää myös saada sanoa.

