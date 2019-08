Sukeltajaa etsitään järvestä Lopella – paikalla useita pelastuslaitoksen yksikköjä: "Mitä pidempään on hukassa, sitä huonommalta vaikuttaa"

– Lopella on tapahtunut sukellusonnettomuus. Pelastuslaitos on paikalla. Poliisi tiedottaa asiasta pian lisää, poliisilaitoksen Twitterissä kerrotaan.

Kadoksissa oleva sukeltaja on osa isompaa sukeltajaseuruetta. Seurueen jäsenet olivat ensin etsineet kadonnutta omin voimin.

– Yhdellä näistä sukeltajista on tullut jotain ongelmaa siinä. Tarkempaa tietoa ei vielä ole – hieman hämärän peitossa on tämä asia vielä. Tiedot ovat hajanaisia. Paikan päällä on sukellusauto, kaksi sammutusautoa ja pari venettä, kertoo päivystävä palomestari Antti Kinnunen Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta.