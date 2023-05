"Sukellusvene" olikin Lokkiluoto – Merivoimat tutki Mikan havainnon Helsingin edustalla: "Sijainti ja ulkonäkö täsmäävät"

MTV Uutiset on nähnyt Karin ottamien kuvien sijainti- ja aikatiedot. Havainto tehtiin kello 12.26 lähellä Vallisaaren ohi kulkevaa laivareittiä.

"Sijainti ja ulkonäkö täsmäävät"

Merivoimien viestinnästä kerrotaan, että havainto sai pikaisen vahvistuksen asiantuntijoilta siitä, että kyseessä on Lokkiluoto.

Helsingin edustalla on aiemminkin tehty sukellusvenehavaintoja, jotka ovat kuitenkin osoittautuneet tietyksi sukellusveneen näköiseksi luodoksi. Merivoimien mukaan yksi näistä on muun muassa Halliluoto. Kyseinen luoto sijaitsee kuitenkin selvästi enemmän avomerellä, ja on muodoltaan laakeampi.