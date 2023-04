Suitsutettu suomalaisvahti lähellä historiallista saavutusta Ruotsissa – tappion jälkeen kohahduttanut tempaus: "Osa minun tyyliäni"

Larmi on ihastuttanut Växjön maalilla torjunnoillaan ja räiskyvällä pelillään. Kun Skellefteå voitti kolmannen finaalin jatkoajalla 3–2, kiehahti suomalaisvahdin päässä hetkellisesti, ja hän latasi mailansa päreiksi suutuksissaan.

– Tunteet kuuluvat jääkiekkoon, se on tässä parasta. Se oli vanha maila, enkä tarvinnut sitä enää. Joskus käy niin. Tuollainen on osa minun tyyliäni. Se ei ehkä anna kaikkein fiksuinta kuvaa, mutta joskus se toimii, Larmi sanoo Expressenille .

Larmi on pelannut pudotuspeleissä loistavasti. Hänen torjuntaprosenttinsa on 93,5 ja 17 ottelussa suomalainen on pitänyt kolme nollapeliä. Torjunnat ovat vakuuttaneet Ruotsin jääkiekkokentän ja Larmille povataankin SHL:n pudotuspelien parhaalle myönnettävää Stefan Liv memorial -palkintoa