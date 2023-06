Säteilyturvakeskus vakuuttaa: "Zaporizhzhjan reaktorit ovat turvallisessa tilassa" – huojentava viesti myös suomalaisille

Tiistaiaamuna on laajalti uutisoitu Etelä-Ukrainassa Dnepr-joella sijaitsevan Kahovkan padon tuhoutumisesta.

Puolustusvoimain entinen komentaja, kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg sanoo MTV Uutisille, että kyseessä on yksi isoimpia tapahtumia koko Venäjän hyökkäyssodan aikana – ovathan padon tuhoutumisen yhteiskunnallisett vaikutukset mittavia.

Säteilyturvakeskus rauhoittelee suomalaisia

Säteilyturvakeskus (STUK) on myös reagoinut tapahtuneeseen ja seuraa tilannetta. STUKin mukaan padon tuhoutumisella ei ole suoraan vaikutusta Zaporizhzhjan ydinvoimalaitoksen reaktoreiden jäähdyttämiseen.

Zaporizhzhjan ydinvoimala on Euroopan suurin ydinvoimala. Sen tilannetta on tarkkailtu koko sodan ajan. Suomessakin on pohdittu, mitä tapahtuisi, jos ydinvoimala tuhoutuisi sodassa. Säteilyturvakeskus muistuttaa jälleen, että Suomessa ei tarvitse olla huolissaan.