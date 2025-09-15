Presidentti Stubb on tunnetusti innokas urheilija ja hänet on nähty monesti urheilutapahtumien katsomoissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Etenkin kansainvälisissä kisoissa presidentin läsnäoloa näyttää seuraavan ikävä trendi.
Suurin osa kansainvälisistä urheilukilpailuista, joiden katsomossa tasavallan presidentti Alexander Stubb on istunut, on päättynyt Suomen tappioon.
Asia käy ilmi, kun tarkastellaan presidentin julkisia esiintymisiä urheilutapahtumissa sen jälkeen, kun hän astui virkaan maaliskuussa 2024.
Viimeisimpänä Stubb todisti viime sunnuntaina, kuinka Suomen miesten koripallon maajoukkue Susijengi hävisi EM-pronssin täpärästi Kreikalle. Kyseessä olisi ollut Suomen historian ensimmäinen koripallon EM-mitali.
Ottelun jälkeen ylpeä presidentti kehui Susijengin peliä ”mahtavaksi taisteluksi” viestipalvelu X:ssä.
Synkeä putki Pariisissa
Tiettävästi ensimmäinen presidentti Stubbin paikan päällä todistama tappio tuli huhtikuussa 2024, kun Yhdysvallat teki selvää Pikkuleijonista numeroin 4-9 jääkiekon alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa lohkovaiheen ottelussa.
– Kiekko ei pomppinut meidän suuntaamme, Stubb lausui ottelusta myöhemmin.
Stubb todisti myös henkilökohtaisesti Suomen heikkoa menestystä Pariisin olympialaisissa heinäkuussa 2024.
Stubb nähtiin lohduttamassa judoka Luukas Sahaa tämän hävittyä Moldovan Denis Vierulle judon 66-kiloisten sarjassa.
Pian presidentin kannustavista sanoista sai osansa maastopyöräilijä Joni Savaste, joka loukkaantui kaaduttuaan maastoajokilpailussa.
On Stubb toki todistanut onnistumisiakin.
Eräänlainen valopilkku Stubbin Pariisin-vierailulla oli Kalle Koljosen voitto sulkapallossa Mauritiuksen Georges Julien Paulia vastaan. Koljosen turnaus päättyi kuitenkin myöhemmin loukkaantumiseen.