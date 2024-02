Stubb väitti Haaviston muuttaneen kantaansa Natosta: Tarkistimme, kuka sanoi mitäkin

– Olen ehdottanut, että saisimme jonkinlaisen alaesikunnan, jossa olisi joitakin kymmeniä upseereita, varsinkin, jos on kyse maavoimista, koska se vahvistaisi meidän integroimistamme Natoon.

Tässä kohtaa Stubb puuttui Haaviston puheeseen sanoen, että Haavisto on muuttanut kantaansa ja todennut aiemmassa vaalitentissä, ettei alaesikuntia tarvitsisi.

Haavisto kiisti mielenmuutoksen ja vakuutti, että on puhunut samoin myös aiemmin.

– Se käytännössä tarkoittaa, että tänne tulee muutama kymmenen upseeria. Ei ole kyse Naton tukikohdasta eli prikaatista. Sellaisia Natolla ei kerta kaikkiaan ole. Me tarvitsemme kaikkeen harjoittelutoimintaan ja myös Suomen puolustukseen ja sen suunnitteluun Nato-sotilaita ja niitä tulee varmasti toivon mukaan olemaan, Stubb sanoi.

Haavisto siis puhuu totta sanoessaan, että on aiemminkin kannattanut alaesikuntien hakemisesta Suomeen.

Toisaalta on ymmärrettävää, että Stubb on erehtynyt asiasta, sillä Ylen tentissä Haavisto vastaa aluksi olevansa eri mieltä vastauksesta, jossa Stubb on asiaa ehdottanut.