Stubb Der Spiegelille: "Trumpin puheita ei pidä ottaa kirjaimellisesti, mutta ne pitää ottaa vakavasti"

Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on otettava Euroopassa vakavasti. Stubbin mukaan Italian pääministeri Georgia Meloni on hyvä yhteydenpitäjä Euroopan ja Trumpin Yhdysvaltojen välillä.

Stubb kommentoi asiaa Der Spiegel -lehdelle antamassaan haastattelussa. Lehden toimittaja esitti Stubbille arvion, että Eurooppa ei puhu Trumpille yhdellä äänellä.

Stubb ei myöntänyt tai kiistänyt lehden arviota.

– Tällä hetkellä tärkein eurooppalainen ääni on Georgia Meloni. Hänellä on hyvät puhevälit Trumpiin ja se on onni onnettomuudessa. On parempi, että Euroopalla on tällainen välittäjä.

– Totta kai odotan, että Meloni keskustelee ensin meidän, hänen eurooppalaisten kumppaneidensa kanssa.

Stubb arvioi, että Yhdysvallat on Naton jäsen yhä Trumpin nelivuotiskauden päättyessäkin. Hän antaa neuvon eurooppalaisille.

– Minun neuvoni oli ja on: Trumpin puheita ei pidä ottaa kirjaimellisesti, mutta ne pitää ottaa vakavasti.

– Trump astuu toiselle kaudelleen strategisempana ja paremmin organisoituneena, mutta me olemme myös paremmin valmistautuneita hänen kauteensa.

Stubb: USA pysyy Natossa

Stubb ei usko, että Yhdysvallat olisi lähdössä Natosta, vaikka Trumpilta on ajoittain kuultu Nato-kriittisiä kommentteja.

– Ei ole mitään toista liittoumaa, jossa Yhdysvallat pystyisi järjestämään turvallisuusintressinsä Euroopan suunnalla yhtä luotettavasti ja vähin kustannuksin. Olen optimistinen. Neljän vuoden kuluttua liittouma on vahvempi kuin koskaan ja ehkä Ukrainakin on sen jäsen.

Stubb otti kantaa myös Grönlantiin. Donald Trump on havitellut Tanskalle kuuluvan Grönlannin hankkimista Yhdysvalloille, joko ostamalla tai mahdollisesti jopa voimatoimia käyttäen.

– Otan Donald Trumpin hyvin vakavasti, mutta en ota hänen puheitaan sanatarkasti. Olen tietysti keskustellut aiheesta (Grönlanti) paljon Tanskan pääministerin kanssa.

– Itsenäisyyden, suvereenisuuden ja alueellisen loukkaamattomuuden periaatteita on noudatettava. Tässä mielessä Grönlannin tulevaisuus kuuluu yksinomaa grönlantilaisille.

Stubb kertasi lehdelle Itämeren taannoisia kaapelivaurioita. Hän kehui Suomen toimintaa kahden viimeisimmän kaapelirikkotapauksen, eli Eagle S- ja Yi Peng3 aluksiin liitettyjen tapausten yhteydessä.

Syksyllä 2023 Balticconnector -kaasuputken vaurioittamisesta epäillyn Newnew polar Bear -aluksen tapausta ei sen sijaan hänen mukaansa hoidettu hyvin.

– Tuolloin kiinalainen alus, jossa oli venäläinen miehistö onnistui vain pääsemään pois. Se oli virhe.

– Hybridisodankäynnin tavoitteena on aiheuttaa kaaosta ja turvattomuutta. Siksi Euroopan on vastattava nopeasti, kovaa ja päättäväisesti.