STT:lle myönnettiin 1,5 miljoonan euron valtionavustus

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt Suomen Tietotoimistolle 1,5 miljoonan euron valtionavustuksen. Tuki on kertaluontoinen, ja STT:lle on sen myöntämisen myötä asetettu julkisen palvelun velvoite tuottaa uutistoimistopalvelua avoimin ja syrjimättömin ehdoin.