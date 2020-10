Hallitus tukee koronapandemiasta kärsineitä tiedotusvälineitä – Rahasumma voi nousta 7,5 miljoonaan euroon

Tukisumma on 5 miljoonaa euroa, mutta voi nousta 7,5 miljoonaan euroon, jos eduskunta hyväksyy hallituksen seitsemännen lisätalousarvioesityksen.

Tuella on tarkoitus kattaa journalistisesta työstä aiheutuvia kustannuksia tiedotusvälineissä, jotka tuottavat paikallista, alueellista tai valtakunnallista journalismia.

– Koronakriisi on vaikuttanut koko yhteiskuntaamme voimakkaasti. Tosiasiapohjaisen journalismin tarve on kasvanut samaan aikaan kun median tulot ovat vähentyneet. Yhteiskunnan on syytä tukea journalistista työtä tässä vakavassa tilanteessa, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) sanoo tiedotteessa.