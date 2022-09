Stratovariuksen Timo Kotipelto paljastaa, mistä löytyivät rajuimmat metallifanit: "He ovat ihan älyttömiä"

Metalliyhtye Stratovarius on palannut monien yhtyeiden tavoin keikkalavoille ja kiertueille pitkän tauon jälkeen, sekä julkaisee uuden Survive-albuminsa 23. syyskuuta. Yhtyeen laulaja Timo Kotipelto kertoi Uutisaamun haastattelussa, että Stratovariuksen fanikunta on yhä varsin laaja: ikähaitari ulottuu hänen mukaansa jopa lapsista vahvasti varttuneempiin ihmisiin.

– Nyt oli mahtavaa, kun tehtiin Suomessa keikkoja, niin siellä oli eturivissä ihan selkeästi alaikäisiä janttereita ja kauhea meininki. Se oli todella mahtavaa nähdä, ettei ole pelkästään sellaisia minun ikäisiä ihmisiä siellä, vaan on sekä että.

– He ovat ihan älyttömiä huutamaan siellä ja laulamaan mukana. Ja sitten taas Japanissa se on hillitympää. Suomi on ehkä siinä välimaastossa, toki joku lauantai-illan Suomen keikka voi olla hyvinkin raju.