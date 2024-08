Stora Enso selvittää raakkukatastrofin tiedonkulkua

Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström kertoo STT:lle, että vielä ei ole tietoa, olivatko Suomussalmen Hukkajoen korjuutyömaan toimintaohjeet menneet alihankkijan tietoon vai jätettiinkö niitä vain noudattamatta.

Hukkajoen raakkukatastrofista on käynnissä yrityksen sisäinen tutkinta. Tarkoitus on selvittää, miksi ympäristötuho pääsi tapahtumaan. Tutkinta aloitettiin Sohlströmin mukaan melko pian tuhojen tultua ilmi viime viikolla.

– Me selvitämme koko alihankintaketjua ja tätä koko hakkuuprosessia eli sitä, miten on toimittu ja miten tällainen ympäristövahinko on tapahtunut, hän kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Stora Enson metsäjohtaja Janne Partanen toteaa, että alihankkijayrityksen kanssa on käyty keskusteluja yrityksen operatiivisella tasolla. Hän itse tai Sohlström ei ole alihankkijayrityksen kanssa keskustellut.

– Sisäistä tutkintaa tekevät laki- ja ympäristöoppineet, jotka haastattelevat hankintaketjun eri osapuolia. He keräävät haastattelujen ja kuulemistilaisuuksien kautta tilannekuvaa, Partanen kertoo.

Tapausta lähdettiin selvittämään heti

Sohlström kertoo, että tapaus tuli yrityksen tietoon illalla 15. elokuuta. Hänen mukaansa sitä ryhdyttiin saman tien ratkomaan.

– Ryhdyimme silloin heti ely-keskuksen ja Metsähallituksen kanssa laatimaan tilannekuvaa viikonlopun yli. Ensimmäinen uutinen tuli sitten heti maanantaina.

Hänen mukaansa väite, että toimiin olisi ryhdytty vasta julkisen paineen vuoksi, ei pidä paikkansa.

– Kaikki mahdolliset vahingot otetaan vakavasti, ja ryhdyimme heti toimeen. Sen jälkeen olemme vieneet tiedottamista eteenpäin.

Poliisitutkinnasta Sohlström toteaa, että hän ei tiedä sen yksityiskohtia. Yritys kuitenkin tekee yhteistyötä poliisin kanssa mahdollisimman hyvin ja avoimesti.

Suomussalmen Hukkajoessa kuoli arviolta tuhansia jokihelmisimpukoita eli raakkuja, kun joen yli ajettiin metsätyökoneella ja metsätraktorilla. Raakku on erittäin uhanalainen laji.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Poliisi tutkii tapausta epäiltynä törkeänä luonnonsuojelurikoksena.

Stora Enso osallistuu pelastustöihin

Sohlströmin mukaan pelastus- ja ennallistamistyöt Hukkajoella kestävät arviolta parin viikon ajan. Paikalla on neljäkymmentä henkilöä, joista kolmekymmentä on Stora Enson työntekijöitä.

Partanen toteaa, että paikalla olevat Stora Enson työntekijät ovat Pohjois-Suomen hankinta-alueen puunhankinnan toimihenkilöitä.

– He tekevät niitä töitä, mitä Metsähallituksen asiantuntijat ohjeistavat. Esimerkiksi kantavat sangoissa tavaraa pois joesta.

Paikan päällä vierailleen Sohlströmin mukaan tilanne näytti pahalta.

– Se herättää tietysti surua ja pettymystä siitä, miten näin on voinut käydä.

Sohlströmin mukaan yritys maksaa joen ennallistamiskustannukset. Hän ei pysty arvioimaan korvattavaa suuruusluokkaa.

– Emme tiedä vielä suuruusluokkaa, mutta olemme joka tapauksessa valmiita maksamaan kustannukset.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sohlström totesi aiemmin päivällä Oulussa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että Stora Enso on valmis maksamaan sen, mitä tarve vaatii Hukkajoen pelastamiseksi. Hänen mukaansa yritys kantaa vastuun asiassa, vaikka paikalla oli alihankkijoita töissä.

Sohlström kertoo, että hän ei ole tietoinen, että mitään vastaavaa olisi yrityksen historiassa aiemmin tapahtunut.

Yritys keskittyy arvioimaan omaa toimintaansa

Sohlström ei kommentoi, täytyykö koko metsäalan yhdessä arvioida metsätöiden toimintatapojaan tapauksen vuoksi. Hänen mukaansa Stora Ensossa keskitytään arvioimaan yrityksen tilannetta.

– Tapaus osoitti, että meidän tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Arvioimme toimintaamme ja olemme järjestäneet koulutuksia työntekijöillemme ja alihankkijoillemme.

Sohlströmin mukaan yrityksellä on ollut olemassa ohjeistus raakkukohteisiin.

– On selvää, että tätä ohjeistusta vastaan on nyt toimittu. Tässä on tapahtunut merkittävä ja vakava virhe.

Stora Enso kertoi aiemmin tänään pysäyttäneensä hakkuut koko Suomessa kaikissa kohteissa, joihin liittyy vesi-, metsä- tai luonnonsuojelulakeihin liittyviä rajoituksia. Hakkuut on yhtiön tiedotteen mukaan keskeytetty, kunnes kohteisiin liittyvät toimintaohjeet, hakkuusuunnitelmat ja riskit on uudelleenarvioitu.

Lisäksi yritys kertoi aloittaneensa työntekijöilleen, urakoitsijoilleen ja alihankkijoilleen lisäkoulutuksen ympäristöpolitiikasta ja -ohjeista. Koulutuksiin osallistuvat kaikki Stora Enson puunhankinnan arvoketjuun kuuluvat henkilöt.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sohlström mukaan hakkuualueiden arviointi ja korjaus ovat korkean tason prioriteetti. Niiden arviointiin kuluvasta ajasta puhutaan hänen mukaansa ehkä viikoista.

Jos arvioinnissa käy ilmi sääntöjen vastaisuutta, ne arvioidaan viranomaisten kanssa.

– Me uskomme, että Hukkajoki on yksittäistapaus. Tämä on varotoimenpide, jotta vastaavaa ei pääse tapahtumaan uudelleen, Sohlström kommentoi.