Stora Enso pysäytti hakkuut kymmenissä kohteissa Suomessa – Toimitusjohtaja: Yhtiön uskottavuus on saanut vakavan kolhun

Stora Enso kertoo pysäyttäneensä hakkuut koko Suomessa kaikissa kohteissa, joihin liittyy vesi-, metsä- tai luonnonsuojelulakeihin liittyviä rajoituksia. Hakkuut on yhtiön tiedotteen mukaan keskeytetty, kunnes kohteisiin liittyvät toimintaohjeet, hakkuusuunnitelmat ja riskit on uudelleenarvioitu.

– Stora Enson uskottavuus on saanut vakavan kolhun. Olimme jo saavuttaneet edelläkävijän maineen vastuullisuudessa, ja nyt luottamus meihin on kovalla koetuksella. Stora Ensolle on ensiarvoisen tärkeää olla vastuullinen ja luotettava toimija. Teen kaikkeni, jotta luottamus Stora Ensoon palautuu, hän sanoo.